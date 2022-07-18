عضو شعبة الاستثمار العقاري: إقبال عربي وخليجي على الشراء بالساحل الشمالي 

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك طلبًا متزايدًا من العرب والخليجيين بشكل خاص على شراء العقارات في منطقة الساحل الشمالي والعلمين.

وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات صحفية، اليوم أن الطلب سيتزايد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة نتيجة تميز الساحل الشمالي بموقع فريد ومياه نقية وجو رائع لا يوجد له مثيل.

داكر عبد اللاه: إقبال عربي وخليجي متزايد

وأضاف أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع أسعار العقارات بالساحل الشمالي نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض نتيجة لقلة الأراضي المتاحة هناك حاليا مؤكدا أن أسعار الوحدات بالساحل الشمالي من أغلى الأماكن الموجودة في مصر حاليا.

ودعا الى ضرورة التوسع في إنشاء الغرف الفندقية هناك لتلبية الطلب المتزايد على قضاء المصايف والعطلات بالساحل الشمالي.

إتاحة عقد موحد لبيع وشراء أي وحدة عقارية في مصر

ونوه داكر عبد اللاه إلى ضرورة إتاحة عقد موحد لبيع وشراء أي وحدة عقارية في مصر من خلال إنشاء كود بناء لكل وحدة عقارية في مصر يسجل به بيانات العقار وتفاصيل الإنشاء ومواصفات العقار لأنه يزيد من إقبال المستثمرين العرب والأجانب على شراء العقار المصري بشكل كبير وبذلك نكون قد تحركنا خطوات عملية وايجابية في تصدير العقار المصري.

وتوقع داكر عبداللاه نمو قطاع العقارات بشكل كبير في الربع الاخير من 2022 وزيادة الإقبال على شراء العقار نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية المنتظرة وحالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها مصر حاليا ورغبة المواطنين للانتقال من الوادي والدلتا الضيقين إلى رحاب المدن العمرانية الجديدة.