سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 11-8-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثير من المهتمين بسوق المال، عن أسعار العملات المختلفة ومنها سعر الدينار الكويتي بشكل يومي، في العديد من الببنوك الحكومية والخاصة، نظرا لأنّه الأعلى سعرًا مقابل الجنيه المصري، لذا يهتم به العاملين في الدولة الشقيقة ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يدخلون في العديد من المعاملات مع دولة الكويت.

وفي هذا الصدد، وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.6 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، نحو 59.9 جنيه للشراء مقابل 62.58 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس، نحو 59.95 جنيه للشراء، مقابل 62.53 جنيه لعمليات البيع، حسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وفق آخر تعاملات اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس نحو 62.24 جنيه للشراء مقابل 62.52 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم الخميس نحو 58.56 للشراء مقابل 62.6 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.