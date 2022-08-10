عيشها بعافية.. أغنية جديدة تجمع بين نانسي عجرم ومروان بابلو

كشف الموزع حسن الشافعي، أغنية جديدة تجمع بين الفنانة نانسي عجرم ومغني الراب مروان بابلو، بعنوان عيشها بعافية، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

حسن الشافعي يروج لأغنية عيشها بعافية

ونشر حسن الشافعي فيديو ترويجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر فيه محادثة بينه وبين نانسي عجرم ومروان بابلو أثناء استعراضه أغنية عيشها بعافية، والتي نالت إعجابهم بمجرد سماعها، حيث علق «بابلو»: «خطيرة»، وقالت نانسي: «حلوة، دي بجد بومب حاجة مش عادية، خطير».

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنية «صح الصح» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد، وتوزيع طارق مدكور، ويشاركها الأغنية مارشميلو.

وتستعد لإحياء حفلا غنائيا جماهيريًا في لبنان يوم 18 من أغسطس الجاري، وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة، وذلك بعد غيابها الفترة الماضية عن إقامة الحفلات بسبب كورونا، وبعد إعلان نانسي بساعات نفذت تزاكر الحفل.

آخر أعمال مروان بابلو

كما طرح مروان بابلو خلال الساعات الماضية أغنية جديدة بعنوان «الحلال» والتي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور وتصدرت قوائم الأكثر مشاهدة عبر اليوتيوب، وحققت الأغنية 390 ألف مشاهدة عبر «اليوتيوب».

ويستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بوليفارد الرياض بالسعودية اليوم على مسرح محمد عبده، وروج له من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.