الموسيقى توحد الشعوب.. 5 تصريحات لـ نانسي عجرم عن أغنية «صح صح»

أطلقت شركة يونيفرسال ميوزيك، أغنية «صح صح» التي تجمع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بـ«الدي جي» الأمريكي العالمي مارشميلو، في أول تعاون بينهم.

أغنية «صح صح» باللهجة المصريّة، من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان مودي سعيد، توزيع موسيقيّ لطارق مدكور وMarshmello، والفنان العالمي Massari، وصورت على طريقة الفيديو كليب في لوس أنجلوس، تحت إدارة المخرجة Sarah MCColgan، ضمن أجواء شبابيّة جذّابة وصاخبة.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أدلت بـ5 تصريحات في بيان لها، عن الأغنية، تستعرضها «الوطن» كالتالي:

5 تصريحات لـ نانسي عجرم عن الاغنية

- تجربتي مع Marshmello في الاستوديو كانت استثنائية ومميزة.

- التعاون الفني أضاف بعدا مختلفا لأغنية «صح صح».

- كنت متحمسة جدا لمشاركة هذا العمل مع الجمهور، من خلال الأغنية المصورة على Metaverse.

- تضافر الجهود ساهم في رسم معالم عالمية لـ«صح صح»، وساعد في دمج الموسيقى العربيّة والأجنبيّة.

- هذه الموسيقى تبقى لغة واحدة توحد الشعوب.

نانسي عجرم تصور «صح صح» في أمريكا

اختارت القناة الرياضية العالمية «إي إس بي إن»، أغنية «صح صح» لـ نانسي عجرم، لتكون أغنية شهر يوليو عبر قناتها، وسيُرافقها حملة إعلانيّة كبيرة طوال الشهر.

من المقرر أن تطرح نانسي خلال الفترة المقبلة، فيديو كليب لأغنية «ما بدي حدا حبو»، إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الأخير «نانسي عجرم 10»، الذي صدر العام الماضي، إذ أن الكليب كان من المقرر أن يطرح قبل الصيف، لكنه تأجل بسبب بعض الظروف التي تمر بها لبنان، ووضعت نانسي اللمسات الأخيرة عليه خلال الأيام الماضية.