نانسي عجرم تتصدر تريند جوجل بسبب حفل ميلاد ابنتها الصغرى «صور»

تصدرت الفنانة نانسي عجرم محركات البحث على جوجل، بعدما احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الصغرى «ليا»، بحضور عائلتها وزوجها فادي الهاشم، وتوالت عليها التعليقات من جمهورها لتهنئتها بعيد ميلاد ابنتها

حفل ميلاد ابنة نانسي عجرم

فمن المعروف عن الفنانة نانسي عجرم دائماً حرصها الشديد على تواجدها بالمناسبات العائلية، بالأخص مع بناتها، ونشرت نانسي مجموعة من الصور تجمعها بعائلتها.

ظهور مميز لنانسي عجرم

وظهرت نانسي مع بناتها كالأميرات وبرفقة عدد من الفتيات وكانوا يرتدين ملابس مناسبة لأميرات ديزني، واختارت نانسي لطفلتها اللون البينك وكتبت اسمها على تورتة عيد الميلاد.

رسالة نانسي عجرم لابنتها

وحرصت نانسي عجرم على توجيه رسالة خاصة لابنتها بعد الانتهاء من مراسم الاحتفال، وعلقت على الصور قائلة، «مع أميرتي الصغيرة والوحيدة».

آخر أعمال نانسي عجرم

حققت الفنانة نانسي عجرم بأغنيتها الجديدة «صح صح» مايقرب من 14 مليون مشاهدة في 9 أيام بعد طرحها على اليوتيوب، والأغنية تجمعها لأول مرة بالدي جي الأمريكي مارشميلو، في مزج بين ألحان غربية وشرقية.

وأغنية «صح صح» هي باللهجة المصرية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد وتوزيع موسيقي طارق مدكور ومارشيملو والفنان العالمي Massari، وصورت على طريقة الفيديو كليب في لوس أنجلوس تحت إدارة المخرجة Sarah MCColgan وضمن أجواء شبابية جذابة وصاخبة.

وتجهز نانسي عجرم خلال الفترة المقبلة لعدد من المشروعات المهمة الخاصة بألبومها الغنائي الفني، حيث أنها تطرح أغنية سينجل كل فترة على يوتيوب، وتحرص باستمرار أن تكون مشاركة لجمهورها بكل أحداثها الفنية والعائلية من خلال حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.