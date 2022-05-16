أغنية حين ميسرة لـ مروان بابلو تتخطى ربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات

طرح مطرب الراب الشهير مروان بابلو، بالتعاون مع الموزع الموسيقي أحمد أشرف الشهير بـ«مولوتوف»، تراك جديد بعنوان حين ميسرة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أمس، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

حين ميسرة لمران بابلو تحقق نجاحا كبيرا

وحقق تراك حين ميسرة لمروان بابلو ومولوتوف نجاحًا كبيرًا بعد ساعات قليلة من طرحه، كما حصد 290 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، بالإضافة إلى تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على المركز السابع في قوائم الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب».

كلمات أغنية حين ميسرة

وتتضمن كلمات تراك حين ميسرة لمروان بابلو

وحش الشاشة الباقي فطش

عمال نازل فيهم لطش

رويال رامبل جوا الماتش

اتغاشم أنا مبفكرش

آخد طلقة لمولوتوف

بقولها حي مش الصوت

بشوف مرايتي كل يوم

هو هو نفس اللون

ادفعلي فلوسي دلوقتي

مفيش حين ميسرة

أغنية «بربري» تتخطى 8 مليون مشاهدة

وكان مروان بابلو طرح أغنية سابقة ناجحة، قبل تراك حين ميسرة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعنوان «بربري» والتي تفاعل معها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها تعد عودة قوية لبابلو بعد غياب عام، وحصدت الأغنية حتى الآن 8 ملايين و200 ألف مشاهدة خلال شهرين من طرحها.

مروان بابلو يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

يذكر أن «بابلو» أحيا منذ أيام حفلًا غنائيًا جماهيريًا في مدينة الإسكندرية، وسط تفاعل كبير من جمهوره، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه خلال الحفل، بالإضافة إلى ظهوره بقناع أسود أثناء غنائيه إحدى أغنياته.