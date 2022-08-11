مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-8-2022 في محافظات مصر

يهتم المسلمون بالبحث ومعرفة مواقيت الصلاة المختلفة، وهو ما تنشره الهيئة المصرية للمساحة بشكل يومي، وتوضح التوقيتات المختلفة لكل صلاة في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تستعرض بوابة «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس، في عدد من المحافظات المصرية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:44 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:39 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:44 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:47 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في دمياط

موعد أذان الفجر الساعة 3:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:58 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:40 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 3:44 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:39 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:42 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

موعد أذان الفجر الساعة 4:5 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 12:20 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:55 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:59 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر الساعة 3:52 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:39 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:01 مساءً.