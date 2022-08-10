مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-8-2022 في محافظات مصر

تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية؛ إذ يهتم المسلمون بمتابعة المواعيد الخاصة بصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل محافظة، والتي تختلف يوميا بسبب حركة الشمس.

وفي هذا الإطار، تستعرض بوابة «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في عدد من المحافظات المصرية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:44 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:41 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:44 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:41 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:44 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر الساعة 3:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:58 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:41 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 3:43 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:39 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:43 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

موعد أذان الفجر الساعة 3:56 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 12:16 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:55 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:59 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:25 مساءً.