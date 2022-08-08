مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 8-8-2022 في محافظات مصر

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية تحديثاتها لمواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، كونها من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنون بشكل مستمر لأداء الصوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في مواعيدها المحددة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الحالي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:54 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:43 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:49 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:41 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:42 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:50 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر الساعة 3:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:44 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:42 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر الساعة 3:48 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:57 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:28 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:34 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:55 مساءً.