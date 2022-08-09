مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في محافظات مصر

يحرص كثير من المسلمين على البحث عن مواقيت الصلاة بشكل يومي، حيث إنها تتغير بشكل طفيف يوميًا بسبب حركة الشمس.

وفيما يلي، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس في عدد من المحافظات المصرية، وفق ما تم نشره عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:43 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:42 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:43 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:42 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:44 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:49 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:15 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر الساعة 3:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:43 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:41 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر الساعة 3:51 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:35 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:56 مساءً.