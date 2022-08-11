باحثون يكتشفون بروتين يفتح الطريق أمام علاج مرض السكري

لا يتوقف الباحثون عن دراسة كل ما هو جديد، وتحديدًا فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يأتي في مقدمتها مرض السكري، حيث اكتشفت باحثون في كلية طب ماونت سيناء الأمريكية، آلية جديدة تساعد المرضى المصابين بمرض السكري 2 بمنع مقاومة الأنسولين، بحسب موقع «العربية الإخبارية».

وذكر الباحثون، أنه يمكن تعطيل إنتاج بروتين معين في الجسم، ينتج عنه توقف الجسم عن مقاومة الأنسولين، بحسب ما نشره موقع «New Atlas» نقلًا عن دورية «Nature Communications».

وأوضح البحث الجديد الذي يركز على بروتين يسمى «ChREBP»، وهو أحد البروتينات الرابطة لعنصر استجابة للكربوهيدرات، الذي يمكن التعبيرعنه في شكلين هما ChREBP-alpha وChREBP-beta، أنه في حالة ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، فإن خلايا بيتا الموجودة في الجسم تعتمد على الشكل «ChREBP-beta» للتجديد.

أما في حالات مرض السكري من النوع الثاني، تؤدي المستويات المستمرة لارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، إلى الإفراط في إنتاج ChREBP-beta الذي يقضي في النهاية على خلايا بيتا، ما يسبب في النهاية ارتفاع نسبة السكري.

وذكر البحث أنه تم اكتشاف أن بروتين «ChREBP-alpha» يمكن أن يكون وقائيًا للحد من الضرر الناتج عن الإفراط في التعبير عن ChREBP-beta.

علاجات مستقبلية

وتعليقًا على البحث، قال دونالد سكوت، الباحث المشارك في الدراسة الجديدة، إنه من المتوقع أن تكون هذه الأدوية الجديدة بمثابة علاجات مستقبلية لمرض السكري من الدرجة الثانية، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف، يتيح فرصة كبيرة لتطوير العوامل العلاجية التي تستهدف هذه الآلية الجزيئية، من خلال منع إنتاج ChREBP-beta وبالتالي التحكم في مستوى السكر في الدم.

تخطي الصعوبات

وأضاف «سكوت» أن النهج الجديد في علاج مرض السكري يجده البعض تحديًا في اعتراض مسار الأبحاث المتعلقة بمرض السكري منذ سنوات، إلى جانب إمكانية عدم اعتماد مرضى السكري من النوع الثاني على حقن الأنسولين بسبب فقدان كتلة الخلايا، إلا أن النهج الجديد في علاج مرض العصر سيساهم في علاجه على المدى الطويل.

ويصف الخبراء نتائج الدراسة الجديدة بالمسار التأسيسي الجديد المثير للفضول، كما أنه واعدًا جدًا، ويسمح في الوقت نفسه باستكشاف أنواعًا جديدة من الأساليب العلاجية التي يمكن أن تحول دون تدهور حالات مرضى السكري من النوع الثاني.