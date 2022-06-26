نقابة المهن السينمائية تنعى المخرجة ناهد السكري

نعت نقابة المهن السينمائية المخرجة ناهد السكري، وذلك عبر صفحتها على الفيس بوك.

وكتبت النقابة: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميلة المخرجة ناهد السكري مخرجة بالتليفزيون المصري، زوجة مدير التصوير أحمد مصطفى، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان».

معلومات عن ناهد السكري

وكانت ناهد السكري تشغل منصب كبير مخرجي القناة الأولى، وعملت على مدار عمرها في عدد كبير من أهم البرامج التليفزيونية.

وفاة ناهد السكري

وتوفيت ناهد السكري مساء أمس السبت، بعد تعرضها لوعكة صحية، ونعاها عدد من العاملين بماسبيرو، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لماسبيرو على الفيس بوك.