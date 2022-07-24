تحذير إلى مرضى السكري والقلب من الحرارة المرتفعة.. تعرف على الأسباب والنصائح

قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب السابق، إن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بدرجة كبيرة تمثل خطورة على الأفراد، خاصة في موجات الحر الشديدة والتي نشهدها هذا العام 2022، ولذا يلزم من الناس مراقبة الأفراد أصحاب الأمراض المزمنة كمريض القلب والسكر، فالمضاعفات تزداد عند تعرضهم لارتفاع درجات الحرارة في موجات الصيف شديدة الحرارة.

تعرض أصحاب الأمراض المزمنة لدرجات الحرارة المرتفعة

وأضاف «أسامة»، لـ«الوطن»، أن الخطورة تتم لتلك الأسباب وهي أن الفرد العادي عندما يتعرض إلى موجات الحر الشديدة فإنه يفرز عرقا يحتوي على العديد من الأملاح التي تضر الإنسان، ثم بعد ذلك يؤدي إلى قلة عملية التبول، ما يُشكل العديد من المشكلات التي تضر بوظائف الكلى بالإنسان، وهو الشيء الأكثر خطورة الذي يتسبب في حدوث مخاطر لأصحاب الأمراض المزمنة وعلى رأسهم مرضى السكري والقلب.

وتابع أن كبار السن وهم مثل أصحاب الأمراض المزمنة في هذا الصدد، حيث يؤكد أنهم أكثر عرضة لخطر الإنهاك الحراري، موضحاً أن أصحاب مرضى الهبوط في عضلة القلب أكثر المتضررين من ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لأن العطش يلزمهم تناول كميات كبيرة من العصائر، وهذا يشكل تحملاً كبيراً على عضلة القلب واحتباس جميع السوائل في أجسادهم.

النصائح التي يجب على مرضى السكري والقلب فعلها لتجنب الخطورة

وأوضح «أسامة» أنه يقدم نصائح مهمة لمرضى السكري والقلب تقلل من الخطورة التي تطرأ بهم عند التعرض لأشعة الشمس الشديدة وهي:

1- يجب على مرضى السكرى والقلب وكبار السن محاولة تجنب أشعة الشمس شديدة الحرارة وذلك بعدم خروجهم من المنزل في هذه الأوقات.

2- ضرورة وجود زجاجة مياه عند الخروج من المنزل والتعرض للحرارة.

3- محاولة تغطية الرأس بأي طريقة سواء كانت بارتداء الطواقي على الرأس لتجنب أشعة الشمس التي تخترق الجسد.