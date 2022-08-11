في ذكرى وفاة نور الشريف.. فنانون قدمهم «صانع النجوم» للجمهور

«رجل الأقدار» صاحب مشروع فني حقيقي قضى عمره في تقديم ما كان مؤمنا به، خاض مغامرات وتحديات فنية كسر من خلالها جميع حواجز النجاح وتربع على القمة، وأسس مدرسة في فن الأداء تحمل اسمه كفنان ومثقف وفليسوف ومتصوف وصانع نجوم، تمر اليوم، الذكرى السابعة لرحيل الفنان الكبير نور الشريف، الذي ما زال أثره باقيا في قلوب جمهوره.

لعب الفنان نور الشريف دورا هاما كممثل ليس فقط من خلال تقديم إبداعات فنية، ولكنه كان صائدا للمواهب وصانعا للنجوم، فتح الباب أمام عدد من المواهب الجديدة في التمثيل والتأليف والإخراج ليقدمهم إلى الجمهور من خلال بوابة كبيرة تحمل اسمه، قدم الفنان الراحل للفن مجموعة كبيرة من المواهب من خلال «الدالي» بأجزائه الثلاث من 2007 إلى 2011، حتى أصبح منهم الآن نجوما في سماء الفن.

وكان من بين المواهب التي قدمها «الشريف» في المسلسل أحمد صفوت سبق وتعاون معه في مسلسل «رجل الأقدار» إنتاج عام 2003، ولكن في مساحة أصغر، وتتسع القائمة لتشمل دينا فؤاد، حسن الرداد، إيناس كامل ومي نور الشريف.

وجوه جديدة قدمها نور الشريف للفن

وفي «حضرة المتهم أبي» قدم عددا من الوجوه الجديدة كان من بينهم إيمان العاصي، أيتن عامر، وأحمد جلال عبدالقوي، كما قدم الفنان أحمد العوضي للمرة الأولى للجمهور في مسلسل «ما تخافوش» عام 2009، وهو ما وصفه الفنان الشاب بـ«أستاذه ومعلمه»، في تدوينة سابقة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «أستاذي ومعلمي تعلمت منك الكثير والكثير، كنت أول من آمن بي واكتشفني وعلمتني أن الحياه اجتهاد وإصرار وتعب.. كنت وما زلت وستظل مثلي الأعلى».

حلا شيحة وأحمد زاهر وأحمد رزق ضمن النجوم

قدم نور الشريف، الفنانين حلا شيحة، أحمد زاهر وأحمد رزق للمرة الأولى في مسلسل «الرجل الآخر» للمخرج مجدي أبو عميرة، عام 1999، وفي مسلسله الأشهر «عائلة الحاج متولي» للمخرج محمد النقلي، إنتاج عام 2001، قدم عدد من الفنانين للمرة الأولى منهم مصطفى شعبان، نورهان، رانيا يوسف، عايدة غنيم، ومونيا التي قدمت دور زوجته الرابعة «ألفت».