نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع الراحل نور الشريف: صنع أفلاما عظيمة «فيديو»

استعادت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرياتها مع الراحل نور الشريف من خلال فيلم المرأة الأخرى.

نبيلة عبيد تنشر مقطع من الفيلم

ونشرت نبيلة عبيد مقطع من الفيلم وعلقت عليه قائلة: «النجم الراحل نور الشريف واحد من أهم نجوم السينما المصريه اللي صنعوا أفلام سينمائية عظيمة وكان لي الحظ إن إحنا التقينا بأفلام ناجحة أحبها الجمهور والنقاد واتصنفت من كلاسيكيات السينما المصرية.. منها فيلم المرأة الأخرى قصة الكاتب السينمائي أحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف فهمي.. مساكم عطرة ببنفسج.. سينما نبيلة عبيد».

برنامج مع نبيلة

وتسجل حاليا الفنانة نبيلة عبيد برنامجها الإذاعي «مع نبيلة» والذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور «إنستجرام» قائلة: «اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد حتكونوا أنتم أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان (مع نبيلة عبيد) أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير حتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم».