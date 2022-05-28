أحمد زاهر: «نور الشريف صاحب فضل عليا وأطلقت اسمه على ابنتي»

تحدث الفنان أحمد زاهر عن علاقته بالفنان الراحل نور الشريف خاصة وأنه هو من اكتشفه مع مجموعة من الفنانين الشباب، موضحًا خلال حواره لـ«الوطن»: «نور الشريف هو اللي اكتشفني واختارني، وقدمني في أول بطولة، واتعلمت منه كل حاجة في الفن».

وأضاف: «وحتى التعاملات الإنسانية والتواضع وحب الفن والشغلانة والاهتمام بيها والتركيز، واختلاف الأدوار حاجات كتير اتعلمتها منه هو أستاذي وأبويا، وفيلم فارس أول فيلم اتحمل مسؤوليته بالكامل أو بطله، فحبيت ان أهديه لنور الشريف».

أحمد زاهر: مسمي بنتي على اسم نور الشريف

كما أشار خلال الحوار أنه أطلق اسم الفنان الراحل نور الشريف على ابنته الصغيرة «نور» من شدة حبه وتعلقه به، قائلًا: «أنا مسمي بنتي نور على اسمه، حصل اختيار الاسم ده بعد وفاته، بعد الجنازة على طول، وأنا راجع من طريق الجنازة للبيت، كلمت مراتي وقلت لها أنا هسمي بنتي نور، تيمنًا بيه، ولازم أدين له بالفضل طول العمر».

أحمد زاهر: نور الشريف قيمة فنية كبيرة

واختتم أحمد زاهر كلامه : «هو قيمة فنية كبيرة، أثرى للفن كتير جدًا بأدواره بثقافته بفنه، وأثرى الفن بنجوم كتير جدا قدمهم واكتشفهم، وأنا مش أول واحد، أنا وأحمد زرق وعمرو يوسف وحسن الرداد وأحمد صفوت وأيتن عامر ودينا فؤاد، وغيرهم، وقدم مجموعة كبيرة جدًا من الوجوه الجديدة اللي بقوا دلوقتي نجوم على الساحة».

آخر أعمال أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر فيلم «فارس» الذي يعرض الأيام الحالية في دور العرض السينمائية، في أول بطولة سينمائية مطلقة له، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: حسين فهمي، إيمان العاصي، عابد عناني، وابنته ملك، أحمد صفوت، ومنة فضالي، وغيرهم من الفنانين.