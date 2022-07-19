إيناس مكي تستعيد ذكريات صورة من 27 سنة بعدسة نور الشريف

كشفت الفنانة إيناس مكي، عن صورة لها مّر عليها نحو 27 عامًا، التقطها نور الشريف بنفسه، وذلك خلال تصوير مسلسل «لن أعيش جلباب أبي»، مهديًا إياها مصحوبًا بكلماته الطيبة ووصفها بالصديقة العزيزة.

إيناس مكي عن صورتها بكاميرا نور الشريف: عزيزة على قلبي

ونشرت إيناس مكي، صورتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وتأكّيدها أنَّ هذه الصورة عزيزة على قلبها وتحبها كثيرًا خصوصًا أنَّها بعدسة نور الشريف أثناء تصوير مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عام 1995.

وكتب نور الشريف بخط يده تعليقًا على الصورة بقوله: «العزيزة إيناس، ذكرى مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مع أصدق أمنياتي، 23 أبريل 1995».

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، بطولة نور الشريف، وعبلة كامل، وحنان ترك، وإيناس مكي، ومحمد رياض، وياسر جلال، ومنال سلامة، وفاء صادق، وناهد رشدي، ومنال سلامة، ورشوان توفيق، وعبدالرحمن أبو زهرة، ومصطفى متولي، عن قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد توفيق.

نور الشريف والتصوير الفوتوغرافي

وكان الفنان نور الشريف، معروف عنه عشقه للتصوير الفوتوغرافي، واصطحابه للكاميرا معه طيلة الوقت، وهو ما وثقته في وقت سابق الفنانة هالة صدقي، التي نشرت مجموعة صور لها من فيلم «قلب الليل»، معلقة عليها: «بكاميرا نور الشريف، حبيبي الله يرحمه كان بيحب التصوير جدًا».

فيلم قلب الليل عام 1989، بطولة نور الشريف، فريد شوقي، هالة صدقي، محمود الجندي، محسنة توفيق، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، إخراج عاطف الطيب.