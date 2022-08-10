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ضبط 690 كيلو جراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسويس

اللحوم تفوح منها الروائح الكريهة

كتب:

حمدى عبد الله
04:53 م | الأربعاء 10 أغسطس 2022
جانب من المضبوطات فواكه لحوم وأحشاء

جانب من المضبوطات فواكه لحوم وأحشاء

تمكنت مديرية الطب البيطري، في محافظة السويس من ضبط 690 كيلو جرامًا من «فواكه اللحوم» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن ومحلات جزارة، تخصصت في بيع هذا النوع من اللحوم.

وتوافرت معلومات لدى مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس تفيد بإخفاء أحد التجار كمية كبيرة من الدهون، وأحشاء الماشية داخل مخزن أحد المخازن، في قرى القطاع الريفي بحى الجناين بالسويس، وتداول بضاعته مع محلات عدد من محلات الجزارة بحي الأربعين.

الطب البيطرى يوجه بتكثيف الحملات لضبط المخالفات

ووجه الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات على المطاعم ومحال الجزارة، وفحصها، لضبط أي مخالفات يتم كشفها خلال تلك الحملات فى ضوء ما توافر من معلومات.

وكلف الدكتور عصام العراقي مدير الطب البيطري بالسويس جميع الأطباء بقسم التفتيش على اللحوم، برئاسة الدكتور محسن كامل بالمرور على محلات الجزارة وفحص المخزن المشار إليه.

ضبط نص طن من الأحشاء والكبدة  تفوح منها روائح كريهة

وانتقل أطباء الطب البيطري على لتفتيش اللحوم في قرية الرائد التابعة للقطاع الريفي شمال محافظة السويس، وجرى التوصل لموقع المخزن بالتعاون مع مباحث التموين، وعثرت الحملة داخل المخزن على نصف طن من الدهون وأحشاء وكبده الماشية، جرى حفظها بالتمليح فقط دون تجميد، تفوح منها رائحة كريهة، وجرى تحرير محضر ضبط وأحيل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات على محلات الجزارة.. وضبط 190 كيلو جراما

وقال مصدر بمديرية الطب البيطرى بالسويس إن الحملة محلات بيع فواكه اللحوم الكائنة بجوار مشروع الأمن الغذائي بحي الأربعين، أسفرت عن ضبط 190 كيلو من أحشاء الماشية وأجزاء من الجهاز الهضمي، وأصناف أخرى من اللحوم المستخدمة في إعداد أطباق ما يعرف بـ«التقاطيع»، وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار  المصدر مسؤول إن اللحوم المضبوطة والأحشاء غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة.

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بقلم حمدى عبد الله