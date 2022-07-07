«الطب البيطري بقنا»: فتح 14 مجزرا بالمجان لاستقبال الأضاحي في العيد

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء مصطفى، وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، إن المحافظة دفعت بعدد من الأطباء البيطريين لمجابهة أعداد المذبوحات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

منع الإجازات ورفع الراحات عن الأطباء البيطريين

وأضافت، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «تمّ منع الإجازات ورفع الراحات عن الأطباء البيطريين لجميع العاملين بالمجازر، وأصدر محافظ قنا تعليماته بفتح المجازر بالمجان، بواقع 14 مجزرا، وسيكون استقبال أضاحي المواطنين مجاني، وسيتم توقيع كشوفات طبية لضمان لحوم سليمة صالحة للاستهلاك الآدمي داخل المحافظة للمواطن القناوي».

وتابعت، أنه جرى التنسيق مع المحليات لرفع درجة الاستعداد القصوى، من مرافق ومياه وكهرباء وكسح وصرف ورفع مخلفات المجازر وعمل نباطشيات على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المديرية أو الـ9 مراكز على مستوى المحافظة.

وشددت، على أن الذبح خارج المجازر يعرض المواطن للعديد من الأمراض، فبناء مجزر يغنينا عن بناء مستشفى، لأن هناك 250 مرضا مشتركا بين الإنسان والحيوان، ينتقل من الحيوان إلى الإنسان أو اللحوم منتجات الحيوان.

طاقم طبي من الأكفاء يقومون بتوقيع الكشف

وأشارت، إلى وجود طاقم طبي من الأكفاء يوقعون الكشف الطبي على جميع اللحوم والمذبوحات، ويتم عمل حملات تموينية بالتنسيق مع العديد من الجهات مثل مباحث التموين وحماية المستهلك ومديريات التموين والرقابة التموينية بالإضافة إلى مفتشي التغذية التابعين لوزارة الصحة والسكان.