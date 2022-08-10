ركين سعد تبدأ تصوير مسلسل «إتزان» لعرضه على منصة Watch It

بدأت الممثلة الأردنية ركين سعد، تصوير أولى مشاهدها من مسلسل «إتزان»، الذي تتصدر بطولته، ويُعد المسلسل ثالث إنتاجات «Watch It» الأصلية، والمقرر إطلاقه على المنصة قريبًا وحصريًا.

ونشرت ركين سعد، على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة من كواليس تصوير مسلسل إتزان، لتشوق جمهورها بهذا العمل الدرامي المُرتقب.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل إتزان

يشارك ركين سعد في بطولة المسلسل، صدقي صخر ونبيل عيسى، من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر، إخراج شادي عبد السلام.

وتدور أحداث مسلسل إتزان، حول عائلة سالم التي يختل إتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.

وتستمر منصة Watch It في إصدار إنتاجاتها الأصلية بعد النجاح الذي حققته في مسلسلي تحقيق وريفو، وتعتبر Watch It، أول منصة تضم أكبر محتوى عربي في العالم، فهي مكتبة مميزة تجمع المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية الحصرية بجانب محتوى مخصص الأطفال، وأيضاً جواهر ماسبيرو التراثية، والعديد من أحدث الأعمال العالمية.

وتشارك ركين سعد كعضوة في لجنة تحكيم أيام عمان لصناعة الأفلام، والتي تُقام في ضوء الدورة الثالثة من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، في الفترة ما بين 20 وحتى 27 يوليو المقبل.

ركين سعد تُجدد تعاونها مع Watch It بعد مسلسلي تحقيق وريفو

كما حققت ركين سعد نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد بطولتها لمسلسل ريفو، والذي انطلق حصريًا على منصة Watch It، ونال استحسان الجمهور والنقاد، حيث قدمت شخصية مريم التي تسعى لإخراج سيناريو والدها المتوفي، لتخوض بعمق رحلة استكشاف لباند ريفو أحد أشهر الفرق الموسيقية بالتسعينات.

وقد لمع نجم ركين سعد مؤخرًا بأدوار مركبة قدمتها في الفترة الأخيرة، كان أبرزها شخصية نوف في الجزء الأول من مسلسل مدرسة الروابي، والذي انطلق على منصة نتفلكس وتصدر تريند المنصة عربيًا طوال فترة عرضه، كما شاركت في فيلم العارف، ونافست في موسم رمضان 2018 بمسلسل بالحجم العائلي مع النجم القدير يحيى الفخراني، واشتهرت بشخصية مليكة في مسلسل واحة الغروب،

شاركت ركين في العديد من الأعمال العربية مثل فيلم المختارون، ومسلسل سمرقند وفيلم 3000 ليلة والذي مثّل الأردن في القائمة الأولية لجوائز الأوسكار. حصلت ركين على بكالوريوس في فنون الدراما من جامعة اكستر البريطانية، وشاركت في العديد من ورش العمل وكورسات التمثيل في السينما والتلفزيون في مونتريال ومصر.