«الكهرباء»: ترشيد الاستهلاك لا يعني فصل التيار عن أي مشترك

شدد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل والاهتمام بعدم ترك الإنارة مفتوحة، مع ترشيد استهلاك التكيفات وضبط درجات الحرارة بها على 25 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الوزارة تغلق الإنارة بالمباني الحكومية بعد انتهاء فترات العمل الرسمية، بالإضافة لغلق المولات 11 مساءً كمرحلة مبدئية.

34 ألف ميجاوات أقصى حمل

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن ترشيد الاستهلاك في الكهرباء المنتجة لا يعني فصل التيار الكهربائي عن أي مشترك من أجل ما يسمى بتخفيف الأحمال، ولكن ترغب القيادة السياسية في ترشيد استخدام الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية لما نسبته 15%: «أقصى حمل وصلنا له في إنتاج الكهرباء قارب على 34 ألف ميجا وات، ولدينا احتياطي يقدر بـ13 ألف ميجاوات، والمتاح لدينا 47 ألف ميجاوات، بخلاف الكهرباء المولدة والمستخدمة في الربط الكهربائي مع دول الجوار.

59 ألف ميجاوات القدرة الرسمية لشبكة الوزارة

وأوضح أن القدرة الرسمية التي تتحملها شبكة الوزارة تصل لـ59 ألف ميجاوات، فيما جاء أقصى حمل وصل إليه الاستخدام من قبل المواطنين 34 ألف ميجاوات، ما يعكس عدم وجود عجز سبب المطالبة بترشيد الاستهلاك.

وأكد أن الوزارة تهدف مستقبليا إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والناتجة من طاقة الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية لما نسبته 42% وصولا لعام 2035: «إجمالي ما تم إنتاجه من طاقات متجددة نحو 10 آلاف ميجاوات ودي قدرات كبيرة».

وأضاف أن ترشيد الدولة في استخدامها للكهرباء رسالة للمواطنين، ونشر لثقافة ترشيد هذا المورد المهم كونه يعود على الدولة بعوائد اقتصادية كبيرة، ويقلل من قيمة الفاتورة في استهلاك المواطن للأجهزة الكهربائية مع ترشيده للاستهلاك.