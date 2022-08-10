كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام التكييف بعد قرارات «الوزراء»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيقه مجموعة من القرارات بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، حيث سيتم قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بعد انتهاء فترة العمل، فيما عدا المباني التي لها طبيعة عمل خاصة، كما سيتم قطع الإنارة الخارجية للمباني الحكومية وتخفيض إنارة الميادين العامة وإنارة الشوارع والمحاور الرئيسية لتقليل استهلاك الكهرباء.

وفي إطار خطة الدولة لترشيد الاستهلاك، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعلومات التي تساعدك على تقليل استهلاك الكهرباء عند شراء واستخدام التكييف، وهي كالآتي:

نصائح عند شراء واستخدام التكييف

1- ابتعد عن شراء جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان الذي ستضعه به، حيث سيتسبب ذلك في قلة العمر الافتراضي للتكييف.

2- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

3- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة او البيت.

4- احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

5- من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، تأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يتواجد بها التكييف.

أسعار التكييفات

وتستعرض «الوطن» فيما يلي أرخص أسعار التكييفات في الأسواق المحلية المصرية، وذلك وفقًا لما نشرتة أحد مواقع التسويق الإلكترونية الكبرى.

- تكييف بارد فقط - 1.5 حصان - TAC 12CS بسعر 6499 جنيهًا.

- تكييف يونيون إير 1.5 حصان بارد فقط ميجافاي بسعر ‎7050 جنيهًا.

- تكييف هواء تدفئة وتبريد من يونيون إير - 1.5 حصان بسعر ‎7520 جنيهًا.

- تكييف تبريد فقط ميشن 1.5 حصان بسعر ‎7995 جنيهًا.

- تكييف هواء سبليت ديجيتال بلازما بارد فقط من جنرال إلكتريك 1.5 حصان، بسعر 7240 جنيهًا.

- تكييف تبريد فقط ميشن 1.5 حصان بسعر 7995 جنيهًا.

- تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد تربو بسعر 8331 جنيهًا.

- تكييف سبليت بارد ستاندرد من شارب 1.5 حصان بسعر 8200 جنيه.

- تكييف سبليت بارد ستاندرد مع خاصية التربو من شارب 1.5 حصان، بسعر 8380 جنيهًا.

- مكيف هواء تكييف الهواء والتسخين بالبلازما من ميديا ميشن 1.5 حصان بسعر يصل إلى ‎8800 جنيهًا.

تكييف كاريير سبليت بارد وساخن، 1.5 حصان، بسعر يصل إلى ‎9147 جنيهًا.

- تكييف سبليت إنفرتر تبريد فقط 1.5 حصان من LG بسعر يصل إلى ‎10770 جنيهًا.

- تكييف سبليت بارد وساخن 1.5 حصان من ميديا بسعر يصل إلى ‎10386جنيهًا.