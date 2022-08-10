أول تحرك كنسي لترشيد استهلاك الكهرباء تماشيا مع خطة الدولة

أصدر الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الغربية، قرارا بترشيد استهلاك الكهرباء في الكنيسة، وذلك تماشيا مع خطة الدولة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزارء، الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماعه أمس.

تخفيض الإضاءة في الكنائس إلى 50%

وقال الأنبا بولا في بيان له، إنه سيتم تخفيف الإضاءة داخل الكنائس ومحيطها الخارجي بما لا يقل عن 50% من قدرة الكنيسة، وأضاف أنه لن يتم استخدام الكهرباء في صباحا في الكنيسة أثناء تأدية الشعائر الدينية، ويستثنى من ذلك الهياكل، وذلك فيما يخص الرموز الدينية.

وأكد الأنبا على عدم استخدام النجف في المساء إلا في أضيق الحدود، وسيتم استخدامها فقط في حالة عدم وجود بدائل في للنجف، وسوف يتم العمل على تجهيز الكنائس ببدائل النجف، وذلك توفيرا للطاقة.

وأضاف البيان أنه سيتم استعمال وسائل الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة، وذلك على أن يتم تغيير جميع اللمبات الكهربائية بلمبات ليد موفرة للطاقة، وسوف يتم ذلك في خلال شهر من تاريخ إصدار هذا القرار بحد أقصى.

سيتم تنفيذ القرار بشكل ميداني

وأكد البيان على أن المطرانية سوف تتابع تنفيذ هذا القرار بشكل ميداني، وأن هذا القرار جاء تماشيا مع الحكومة المصرية، ومراعاة للظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية، ونظرا للارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.