شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي تحقق أعلي ارباح ربع سنويه منذ تأسسها في الربع الاول من عام 2022

حققت مصر للمقاصه أرباح قياسيه في الربع الاول من عام 2022 والتي تعد اعلي أرباح ربع سنویة منذ تأسيس الشركه حيث بلغ صافي الربح مبلغ 209 مليون جنيها مصريا مقارنه بمبلغ 123 مليون لنفس الفتره من العام السابق مما يعادل نسبه ذياده 70%.

وكشفت مصادر الجريده ان اجمالي مصروفات الشركه مثلت نسبة ۲٦ %من اجمالي الایرادات مقارنة ب ۲۸ %عن العام الماضي وان نسبة صافي الارباح الي اجمالي الایرادات بلغت ٦۱ .%مقارنة ب ٥٥ %عن الفترة المماثلة من العام السابق. كما اوضحت ان نسبة التكلفة الي ایرادات الخدمات بلغت ۷٥ %مقارنة ب ٦٤ %عن الفترة المماثلة من العام السابق و العائد علي حقوق المساھمین بلغ ۱٤ %مقارنة ب ۱۰%عن العام السابق.

والجدير بالذكر انه تم ارتفاع ایرادات الاستثمار بنسبة ۸۸ % بمبلغ ٤۷ ملیون جنیھا مصري حيث جاء ذلك نتیجة للاستخدام الامثل للاموال المتاحه للاستثمارفي ادوات استثمار خالیة من المخاطر. كما اوضحت المصادر ارتفاع ايرادات نشاط التوقيع الالكتروني الخاص بمصر للمقاصه بشكل ملحوظ بنسبه 780% بمبلغ 11 مليون جنيها مصريا حيث جاء ذلك حرصا من الشركه على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من مختلف الخدمات الرقمية، ومنها التوقيع الاكتروني، وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي، والتي تعد وزراة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أهم روافد تنفيذ هذه الخطة للتحول لعالم لا ورقي