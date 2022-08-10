لدغات الثعابين تقتل سيدة وطفلا خلال 4 أيام في الدقهلية

لقى طفل مصرعه، بمحافظة الدقهلية، إثر إصابته بلدغة ثعبان أثناء عمله مع والده داخل أرض زراعية، بقرية «ميت دمسيس» التابعة لمركز أجا، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، وذلك بعد 4 أيام فقط من وفاة ربة منزل متأثرة بلدغة ثعبان، في أثناء عملها بأرض زراعية بقرية «شبرا ‏قبالة» التابعة لمركز السنبلاوين، وتوفيت فور وصولها إلى مستشفى السنبلاوين العام.‎ ‎

بلاغ بمصرع طفل بلدغة ثعبان

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزي بوصول «ن. ع. م.»، 14عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم قرية «ميت دمسيس» جثة هامدة إثر لدغة ثعبان.

والد الطفل: لدغه ثعبان بالأرض الزراعية

وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى المستشفى وبسؤال والده «علي م. ع.» 49 عامًا موظف بمركز طب الأسرة، ومقيم بذات القرية قرر في محضر الشرطة، أنه أثناء عمله ونجله بأرضه الزراعية لدغه ثعبان، وتوفى على أثر ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجار العرض‎ ‎علي النيابة العامة.‏

وفاة ربة منزل بلدغة ثعبان في السنبلاوين

وكان مأمور مركز شرطة السنبلاوين تلقى بلاغًا من مستشفى السنبلاوين العام بوصول «صباح م. ال.»، 46 عامًا سنة ربة منزل، ومقيمة في قرية «شبرا قبالة» مصابة بحالة إعياء شديد إثر لدغة ثعبان، وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال وسؤال زوجها المدعو «علوي س. ع»، 58 عامًا عامل، ومقيم بذات القرية، قرر في محضر الشرطة بانه أثناء عمله هو وزوجته فى أرض زراعية لدغها ثعبان، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.