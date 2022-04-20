إصابة طفل بتسمم في سوهاج.. نجا من لدغة ثعبان أمام منزله

طالب المرحلة الابتدائية يدعى «محمد» عمره 8 أعوام، اعتاد عقب صلاة التراويح من كل يوم رفقة والده بالمسجد المجاور اللعب أمام المنزل رفقة أقرانه، حتى أمس الثلاثاء حين شقت صرخات استغاثته شقت سكون الليل لتجمع والده والجيران، ليكتشف الجميع تعرضه للدغة ثعبان من أحد المنازل المهجورة بالقرب من منزله، وتم وجرى نقله لمستشفى سوهاج العام في حالة إعياء شديد لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ لدغة ثعبان

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى سوهاج العام يفيد بوصول الطفل «محمد ح ا ا»، 8 أعوام، طالب بالمرحلة الابتدائية، ويقيم بدائرة مركز ساقلتة في محافظة سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام مصابا بحالة إعياء وسرعة بنبضات القلب، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وأكدت أسرته أنها نتيجة ثعبان.

والد الطفل ينفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والده، المدعو «حسن ا ا ع»، 46 عاما، موظف بالأوقاف ويقيم بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، أفاد بأنه أثناء لهو نجله بالشارع كعادته فوجئ بصراخ واستغاثة منه وفور التوجه لنجله، أخبره بأن ثعبانا لدغه أمام المنزل.

وظهر الثعبان بسبب وجود شقوق ومنزل مهجور بالقرب منهم، وعثر والد الطفل والجيران على الثعبان بالقرب منه أمام المنزل، ونفى والده الشبهة الجنائية.