مكافحة الآفات: التزم بهذه السلوكيات حال تعرضك لعضة ثعبان أو لدغة عقرب

وجه أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الضارة، تحذيرات للمزارعين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وما يتبعه من خروج الثعابين والعقارب من جحورها، إذ شدد على ضرورة توخي الحذر أثناء السير بجانب الترع والمصارف في مثل هذه الأوقات، كونها بيئة خصبة لتواجد الثعابين، فضلًا عن تجنب السير وسط المخلفات وغلق الأبواب والنوافذ جيدًا، فضلًا عن حرص كل شخص أن تكون البيئة حوله نظيفة بقدر الإمكان من المخلفات.

وزارة الصحة تُوفر أمصال اللدغات الخاصة بالعقارب وعضات الثعابين

وأضاف «رزق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن وزارة الصحة والسكان تُوفر أمصال اللدغات الخاصة بالعقارب وعضات الثعابين، موجهًا نصائح للمواطنين حين التعرض لإحداهما، فعليه في حالة تعرضه للدغة عقرب أو عضة ثعبان أن يكون هادئًا، وأن يقوم بربط موضع اللدغة أو العضة ربط خفيف واستخدام الثلج كل عشر دقائق، فضلًا عن أن يتوجه لأقرب وحدة صحية لأخذ المصل.

معظم اللدغات تكون في الأرجل

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الضارة، أن الشخص الذي يتعرض لتلك اللدغات والعضات لا يجب عليه أن يتحرك، بل يحمله الناس وهي تُعد من الإسعافات الأولية التي يجب الالتزام بها، إذ أن معظم اللدغات تكون في الأرجل، مؤكدًا أنه مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة فإن العقارب تكون موجودة داخل جحورها في بيئات صحراوية أو تحت الأحجار والنباتات، أما الثعابين فتتواجد في بيئات زراعية، ولكن بسبب التغيرات المناخية تغيرت الكثير من الأمور.

الفترة الحالية تكون فترة تزاوج العقارب

وأردف أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع درجة حرارة الأرض ومايتبعها من ظواهر مناخية مختلفة باتت متطرفة في أخر خمس سنوات أثرت على سلوك وبيئات الكائنات الحية وخصائصها البيولوجية، موضحًا أن الفترة الحالية تكون فترة تزواج العقارب وكذلك الثعابين، فضلاً أن الأخيرة تشهد الآن فترة تغيير جلدها بما يؤثر على حالتها المزاجية ويجعلها أكثر عصبية ويجعلها تغادر جحورها مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الجحور .

معظم أنواع الثعابين السامة لا تكون موجودة في البيئات الزراعية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الضارة، أنه حينما تخرج الثعابين تبحث عن أماكن أكثر ضلًا وأكثر انخفاضًا في درجات الحرارة، موضحًا أنه من حسن الحظ أن معظم أنواع الثعابين السامة لا تكون موجودة في البيئات الزراعية وتكون موجودة في البيئات الصحراوية باستثناء نوع واحد فقط وينطبق ذاته على العقارب، حيث إن العقارب بها 2000 نوع حول العالم منها 30 نوع فقط السامين وموجود منهم في مصر ثمانية أنواع.