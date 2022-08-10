محافظ كفر الشيخ: نعمل حاليا لترشيد الكهرباء على مستوى المحافظة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن ترشيد استهلاك المحافظة من الكهرباء، جاء على خلفية اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مجلس المحافظين، ووجه خلال الاجتماع العمل على محورين، أولهما المحور الحكومي، والذي يقضي بتخفيض الاستهلاك بداخل المباني الحكومية مع الاعتماد على ضوء النهار.

نور الدين: «الوزراء» وجه بتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 50%

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن رئيس مجلس الوزراء وجه أيضًا بتقليل نسبة استهلاك الكهرباء بداخل المباني الحكومية بنسبة 50%، مع تخصيص درجة 25 درجة مؤية في المكاتب المختلفة، وكذا وجهات المباني الحكومية يجب غلق الإضاءة بالكامل.

نور الدين: الفترة المسائية بيكون فيه عدد محدود من المكاتب موجودين

واستطرد: «الفترة المسائية بيكون فيه عدد محدود من المكاتب موجودين، وواجهات المباني الحكومية مش مطلوب أن تضاء ليلا، وبالنسبة للشوارع العامة فسيتم التخطيط لتخفيض وترشيد إضاءتها بحيث تكون عمود منور وآخر مغلق، وده هيتم بالتنسيق مع مديرية الأمن للتنسيق الأمني، ومش ضروري الإضاءات المبهرة».

وأوضح أن سبب ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني وجود نقص في الطاقة الكهربائية، ولكن توفير الاستخدام يوفر في المحطات، وهو ما يوفر الغاز، «الأولى بدل ما يتم استهلاكه محليًا يتم استخدامه في دعم موارد الدولة، ولازم كلنا نكون متشاركين لحين عبور الأزمة الاقتصادية العالمية».

وتابع: «لدينا مجموعة ضخمة من المجاري المائية وسيتم استخدامها في بناء المشاتل والزراعات الكبيرة، ويتم زراعة المحاصيل المختلفة في الشوارع كل شهر يناير، مع تخصيص حديقة مركزية عامة للمواطنين في المحافظة حتى تكون متنفسا للأهالي، والمواطن يستمتع بهدوء مع الحديقة، وهنخصص مكان للعب الأطفال».