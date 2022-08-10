«الكهرباء»: ترشيد الاستهلاك يساعد الحكومة على زيادة صادرات الغاز

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المحافظين لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء هو تأكيد على ضرورة ترشيد الاستهلاك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والعائد من تصدير الغاز الطبيعي.

حمزة: زيادة استخدام المازوت لإنتاج الطاقة الكهربائية

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تستهلك ما قيمته 60% من الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية، حتى جاءت مطالبة القيادة السياسية بتخفيض الاستهلاك من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة البترول قامت باتخاذ سياسة جديدة تقضي بزيادة استخدام المازوت لإنتاج الطاقة الكهربائية.

حمزة: لدى الوزارة إنتاج واحتياطي كبير يلبي كل الاحتياجات

وأكد أن طلب الحكومة بالترشيد في استهلاك الكهرباء لا يعني وجود عجز نتج عنه تخفيف أحمال الكهرباء، لكن لدى الوزارة إنتاج واحتياطي كبير يلبي كل الاحتياجات، ولكن جاء التوجه لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والعائد الاقتصادي من تصدير الغاز الطبيعي.

وأوضح أن ترشيد الدولة في استخدامها للكهرباء رسالة للمواطنين ونشر لثقافة ترشيد هذا المورد الهام، كونه سيعود على الدولة بعوائد اقتصادية كبيرة، ويقلل من قيمة الفاتورة في استهلاك المواطن للأجهزة الكهربائية مع ترشيده للاستهلاك.

ولفت إلى أنه ولترشيد استهلاك الطاقة يجب الاهتمام بالإنارة وعدم تركها مفتوحة، وترشيد استهلاك التكيفات، وضبط درجات الحرارة لـ 25 درجة مؤية، كما يتم الاهتمام بالإنارة الخاصة بالميادين وإغلاقها في المباني الحكومية بعد انتهاء العمل الرسمي، والتشديد على غلق المولات في التوقيت الصيفي 11 مساءً، كمرحلة مبدئية.