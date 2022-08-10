محافظ الفيوم: بدأنا خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لقرار الوزراء منذ أمس

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة بدأت منذ أمس، في ترشيد استهلاكها من الكهرباء، وديوان المحافظة، وبعض دواوين المديريات، واليوم بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء، جرى عقد اجتماع مع المجلس التنفيذي للمحافظة، وكل القطاعات الحكومية ومديرية الأمن، للتأكيد على القرار.

الأنصاري: منع استخدام أي نوع من الكهرباء دون فائدة

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى الاتفاق على مجموعة من الخطوات المهمة، والمتفق عليها بمنع استخدام أي نوع من الكهرباء بدون فائدة، والالتزام بتوقيتات العمل الأساسية، وبعد انتهاء العمل يتم غلق الكهرباء فورا.

الأنصاري: سنصدر الغاز ونحصل على عملة صعبة

واستطرد: «هيكون فيه لجان متابعة من كل إدارة وكل وكيل وزارة، أو رئيس مصلحة في الفيوم، يراقب وبشدة على مثل تلك الممارسات، ولازم المواطنين يكونوا معانا، ويرشدوا من استهلاك الكهرباء، ولو بأيدنا عملنا ترشيد في استخدام الكهرباء، هنقدر نصدر الغاز، ونحصل على عملة صعبة، والغاز فيه أزمة عالمية كبرى، وهو أحد موارد الدولة».

وأوضح أنه يجب استخدام الطاقة في مكانها الفعال، إذ أن هناك أنظمة الإضاءة في المحافظة لإضاءة المبنى من الخارج، وهو جزء جمالي، لكن في حال تم إلغاء هذا الاستخدام غير المؤثر على وظيفة المقر أو المبنى، فسنكون وفرنا طاقة كبرى، يمكن استخدامها في مواضع أخرى.

وتابع: «وضعنا خطة تقييم لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لقياس مدى فعالية التوجه الحكومي خلال الفترة الحالية، والطاقة في العالم كله، هي مورد بيقل مش بيزيد، ونأمل زيادة تنوعها لأن المصادر بتقل، والقاصي والداني عارف إن فيه أزمة طاقة على مستوى العالم، ولازم نستفيد منها».