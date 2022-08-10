حسام بدراوي: يجب البناء على الحوار الوطني لإصلاح العدالة بصورة شاملة

قال الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر السياسي، إن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كانت خطة جيدة لتطوير مصر، لكن بسبب عدم الاستدامة لم يتم تنفيذ الكثير من أهداف هذه الخطة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سياسي من الدرجة الأولى، ويجب البناء عليه لإصلاح العدالة بصورة شاملة، وليس بصورة انتقائية، من خلال الحديث عن الإفراج عن البعض.

المحور الأول للتعليم بناء شخصية الطالب

وأضاف «بدراوي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن المحور الأول للتعليم بناء شخصية الطالب، وهذا لا يحدث من خلال المناهج، لكن من خلال المعايشة في المؤسسة التعليمية، مشيرًا إلى الأولى على الثانوية، تحدثت بأنها لم تذهب إلى المدرسة مرة واحدة، وهذا يعني أن المدرسة لم تؤثر في شخصيتها على الإطلاق.

الدولة تتجه نحو اللامركزية في الحقوق والواجبات

أوضح الكاتب والمفكر السياسي أن شخصية الأولى على الثانوية العامة، تكونت من خلال الدروس الخصوصية، موضحًا أن الدستور نص على ضرورة أن تتجه الدولة نحو اللامركزية في الحقوق والواجبات، وهذا الأمر لم يتحقق حتى الآن، معقبًا: «هو فيه دولة عدد سكانها 100 مليون تدار بشكل مركزي»، فبعض أولياء الأمور تقوم بالاعتداء على المدرسين، لكي يتم تغشيش أبنائهم.

بعض الدعاة في المساجد يدعون الله للتخفيف عن الطلاب في اللجان

وتابع: «للأسف البعض يتقبل هذا الأمر، وبعض الدعاة في المساجد يدعون الله للتخفيف عن الطلاب في اللجان، هناك إمكانية لتغير الأمور السلبية في مصر، في وقت قصير، فولي العهد السعودي محمد بن سلمان قفل مصنع الوهابية بقرار في عامين، ورغم ذلك وكيل الوهابية ما زال يعمل في مصر».