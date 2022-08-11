في ذكرى رحيله السابعة.. ناقد فني يكشف عن أعمال سعى نور الشريف لإعدامها

تحل اليوم الخميس، الذكرى السنوية السابعة لوفاة الفنان نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا بعد حياة مثيرة فنية طويلة، في مثل هذا اليوم الموافق 11 أغسطس من عام 2015، عن عمر ناهز 69 عاما.

وحرص الناقد الفني محمود عبدالشكور، أن يكتب كلمات عن الفنان الراحل نور الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبدالشكور قائلا: «نور الشريف ممتع جدا في حواراته، صريح وذكي ومثقف، ولديه أفكار هامة ومعتبرة، مثل حواره المميز القديم، في برنامج "ليلتي" مع المذيعة أميرة عبد العظيم، الذي أذيع منذ فترة على ماسبيرو زمان».

قال «نور» في البرنامح، إنه مع التوازن بقبول أعمال تضمن له التواجد في السوق، وأخرى تتضمن تجارب فنية خاصة ومختلفة.

أضاف في البرنامج، أن حسين فهمي كان يجب أن يفوز بجائزة عن دوره في فيلم «العار»، لأنه قدم ببراعة أصعب أدوار الفيلم، الصراع الحقيقي داخل شخصيته، لكن شخصية نور ومحمود عبد العزيز في الفيلم، خطفتا الأضواء، بسبب خفة دم الشخصيتين.

شعر بالغيرة الفنية من محمود ياسين

وأضاف عبدالشكور: قال نور إنه شعر بالغيرة الفنية من محمود ياسين من دورين أداهما محمود بعظمة، هما دوره في فيلم «أين عقلي»، ودوره في مسرحية «ليلى والمجنون».

نور الشريف

تحدث نور عن أدوار تافهة قدمها في بداية حياته مثل دوره في فيلم «ألو أنا القطة»، وحكى عن فيلم شارك فيه لمجرد التواجد، عرض بعد تصويره بعامين، واستمر عرضه لمدة 11 أسبوعا، ما أذهل نور كثيرا، فقد كان نور وشريكته في الفيلم سهير رمزي، يريدان شراء الفيلم وإعدامه، حتى لا يراه الجمهور، بسبب ضعف مستواه الفني.

قال نور، إن سعيد مرزوق كان يترك له ولمحمود مرسي ارتجال الحوار في مشاهدهما في فيلم «زوجتي والكلب».

كل ما كسبه من السينما أنفقه عليها

وتابع قائلا: تكلم نور عن مشروعات سينفذها مثل تقديم مسرحية «الحصان» تأليف كرم النجار، وبطولة سناء جميل، ونقلها كما هي كمونودراما للسينما من إخراج نور، كما تحدث عن فيلم سيقوم ببطولته عن قصة «ابن موت» لمحمد البساطي، «لم يقم نور ببطولة الفيلم الذي ظهر فيما بعد بعنوان خريف آدم بطولة هشام عبد الحميد».

وقال أيضا إن كل ما كسبه من السينما أنفقه على السينما، وأنه رفض بطولة فيلم «ليلة القبض على فاطمة» أمام فاتن حمامة وبترشيحها، لأنه مختلف مع الموقف السياسي للفيلم.