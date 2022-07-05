«المخروطة الأخميمي».. أكلة المناسبات وطلبها نور الشريف بالاسم (صور)

تشتهر كل محافظة من محافظات مصر بعدة عادات وتقاليد تميزها عن غيرها، لترتبط بالأذهان بها، ومع ارتباط تلك العادات، ارتبطت بعض الأطعمة بالأماكن، حتى اكتسبت اسمها منها، ولعل من أشهر تلك الأطعمة بمحافظة سوهاج «المخروطة الأخميمي»، التى ارتبطت بمركز أخميم منذ القدم، وفقاً للسيدة الستينية «أم إسلام»، التي قالت لـ«الوطن»: «طلعنا لقيناها، وأهالينا لقيوها، ومش عارفين لها تاريخ، لكنها سبحان الله، طعمها في أخميم غير أي مكان، لأن هنا الأصل».

المخروطة وشعر الملوك والقادوسية

المخروطة الأخميمي هى حلوى تُصنع من السكر والسمن البلدي والدقيق والبيض، وتختلف عن المخروطة المعتادة التى يتناولها البعض باللبن أو العسل أو الجبن القديم، فالمخروطة طعام منتشر منذ القدم، وتُسمى في بعض الأماكن باسم «أم الشعور»، أو «شعر الملوك»، نظراً لكونها يتشكل بها العجين على هيئة شعرات، بينما يطلق عليها في الوجه البحري اسم «قادوسية»، ومعروفة في صعيد مصر باسم «المخروطة»، حيث كان يتم رقها بعد عجنها، ثم تُقطع وتٌخرط العجينة بالسكين.

الفرق بين المخروطة العادية والمخروطة الأخميمي

أوضحت «أم إسلام» أن المخروطة الأخميمي تختلف تماماً عن المخروطة العادية، فالمخروطة المتعارف عليها هي وجبة طعام، تتناول حلو أو حادق، ولكن المخروطة الأخميمي هي صنف حلو، وتُعد داخل الصواني فقط، وصنعت لأول مرة بمركز أخميم، لتنتقل منه إلى عدة محافظات بنفس الاسم «المخروطة الأخميمي»، ولكن يبقى سر الصنعة لدى سيدات أخميم، حيث قالت السيدة الستينية عن تميز طعم المخروطة الأخميمي: «من طعم ودوبان المخروطة، هتعرف إذا كانت معمولة في أخميم ولا لأ».

رواج المخروطة الأخميمى تجارياً

وأصبحت صناعة المخروطة الأخميمي وبيعها من أكثر الصناعات الغذائية الرائجة بمدينة أخميم، فتصنع بأيدي السيدات في أخميم، لتباع داخل وخارج محافظة سوهاج، بداية من 120 جنيهاً ثمناً للصينية، وأضافت «أم إسلام»: «تصلنا يومياً طلبات مخروطة أخميمي للقاهرة ومحافظات كتير، ومعظمهم شخصيات عامة وفنانين»، وتابعت: «كل ما يصوروا مسلسل، ياخدوها وهما مسافرين، أحياناً ياخدوا 15 أو 20 صينية ويسافروا بيها، وكمان بيبعتوا عاوزين منها تاني».

نور الشريف يطلب المخروطة الأخميمي

وتتذكر «أم إسلام» أن الفنان الراحل نور الشريف، أثناء تصوير مسلسل «الرحايا»، طلب تناول المخروطة الأخميمي، وقد ذكرها الراحل نور الشريف بالفعل داخل أحد مشاهد المسلسل، عندما طلب من الفنانة ريم البارودي، التي كانت تمثل شخصية «فرحة»، أن تعد له صينية مخروطة أخميمي.

المخروطة الأخميمي تحتل الموائد الرسمية وأولى هدايا سوهاج

وتُعتبر المخروطة الأخميمي هدية مفضلة لزائري محافظة سوهاج، حيث تنتشر صور تناولها على طاولات الطعام الرسمية لاستقبال المسئولين بالمحافظة، كما أن وجودها اساسي ضمن عشاء العروسة، وطعام الصباحية، سواء في مركز أخميم أو باقي المراكز بمحافظة سوهاج.

طريقة عمل المخروطة الأخميمي

وعن كيفية إعداد المخروطة الأخميمي، قالت «أم إسلام» إن «المخروطة تحب السمنة البلدي، ودا سر نجاحها»، مشيرةً إلى أنها عبارة عن بيض ودقيق قمح يمتزجان معاً، ثم ترق وتقطع بالسكين أو بماكينة المخروطة الحديثة، ثم توضع في صينية «ألمونيا»، وتوضع طبقة مخروطة وتسقى بالسمن البلدي، ثم طبقة مخروطة وهكذا حتى ثلاثة أرباع الصينية، ثم تسقى بالسمن البلدي على سطح الصينية، ثم توضع بالفرن، حتى يصبح وجهها ذهبياً، وتسقى فور خروجها بشراب سكري سميك بارد «سكر جلوكوز»، وتقطع لتصبح جاهزة للتناول.