«الغرف السياحية»: قلة أعداد المتقدمين للعمرة سيرفع سعرها

قال باسل السيسي، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن مجلس الوزراء أعلن أنه منذ بداية شهر أكتوبر المقبل، سيتم فتح باب العمرة أمام المصريين، وسيسمح لشركات السياحة بتنظيم رحلات العمرة من مصر إلى المملكة، مع تطبيق الضوابط المقررة.

المملكة لا تحدد أعداد المسافرين

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه إذا تقرر سفر عدد قليل من الأفراد إلى العمرة ستكون الأسعار مرتفعة، ولم يتحدد عدد المسافرين حتى الآن، مشيرا إلى أن المملكة لا تحدد أعداد المسافرين إلى العمرة، لكن مصر هي المسؤولة عن ذلك.

وأكد عضو اتحاد الغرف السياحية، أن قلة العدد ستسبب أسعار مرتفعة، وهذا ما شهده العام الماضي؛ إذ وصلت في شهر رمضان إلى 50 ألف جنيه، وكان عدد المسافرين 20 ألف فقط، وسط مزايدة من الشركات.

تكلفة عمرة الفرد حال توافر أعداد

وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية، أن الغرفة تنتظر الضوابط وقد لا تتعدى الأسعار 20 ألف جنيه، متابعا: «التكلفة هتساوي الخدمة زائد ربح بسيط، ولو ظهر 300 ألف معتمر على مدار السنة هتطبق أسعار الـ20 ألف، ولكن أقل من كده الأسعار هتبقى مرتفعة، الحكومة بتحط الضوابط عن طريق وزارة السياحة ومتوقع ده يكون الأسبوع المقبل».

وفتحت المملكة العربية السعودية الحج هذا العام لأول مرة، منذ إلغاءه بداية من عام 2020، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».