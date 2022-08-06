كيف تحصل على قرض العمرة من بنك مصر؟.. «لو نفسك تزور بيت الله الحرام»

مع اقتراب موعد المولد الشريف، يحرص الكثير من الراغبين في زيارة بيت الله الحرام على البحث عن طرق مختلفة تمكنهم من حجز رحلة عمرة، ولكن تظل الأموال هي العائق أمامهم، ما يجعلهم يلجأون للحصول على قرض شخصي من البنوك.

ويحرص بنك مصر على تقديم قرض العمرة للعملاء، لمساعدتهم في الحصول على فرصة للذهاب في تلك الرحلة المباركة، واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، كيفية الحصول على قرض الحج والعمرة من بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

الفئات التي يمكن لها الحصول على قرض العمرة

يتيح بنك مصر للعملاء فرصة الحصول على قرض العمرة للفئات التالية:

- يتم منح قرض العمرة للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.

- يتم منح القرض للموظفين بموجب إثبات الدخل.

- كما يحصل أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية على القرض أيضًا.

- أصحاب المعاشات أو مستحقيه أو أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض العمرة

- يمنح بنك مصر للعملاء فرصة الحصول على قرض العمرة بسعر عائد تنافسي.

- يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر الراغب في الحصول على القرض 21 عاما.

- يمنح البنك، للعملاء قرض العمرة بحد أقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل إلى 400 ألف جنيه.

- يصل الحد الأقصى لقيمة قرض العمرة إلى 100 ألف جنيه.

- يمنح البنك للعملاء نسبة تمويل تصل إلى 100%.

المستندات المطلوبة

- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بالعميل.

- إيصال مرافق يكون مدونًا به محل إقامة العميل.

- بيان به عرض سعر معتمد من الشركة.

المستندات المطلوبة بالنسبة للموظفين

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.

المستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.