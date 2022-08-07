مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وطفلتهما في الدقهلية: كانوا راجعين من العمرة

سادت حالة من الحزن الشديد في قرية برمبال الجديدة، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، فور علمهم بمصرع ربة منزل، وإصابة زوجها وابنتهما في حادث تصادم في المملكة العربية السعودية حال عودتهما من رحلة عمرة، إذ أنهم مقيمون في السعودية للعمل هناك وتوجهوا لأداء العمرة، إلا أنهم تعرضوا لحادث بشع عندما اصطدمت سيارتهم الملاكي بأخرى نقل ثقيل.

وفاة الزوجة وإصابة زوجها وابنتها

وأكد أهالي قرية برمبال الجديدة مركز منية النصر، وفاة أماني بدوي، في حادث التصادم وأصيب الزوج عبد الرحمن محمد الغباري، إذ أنه يتلقى العلاج حاليًا في مستشفى القويعية خارج الرياض، أما الطفلة ملك عبد الرحمن غباري، فهي تتلقى العلاج اللازم في مستشفى الشميسي بالرياض.

استعدادات لنقل جثة الزوجة إلى مصر

وقال أحد الأهالي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتابع ما يجرى للأسرة في السعودية، سواء من علاج الزوج وابنته، وتقديم كل الرعاية الطبية لهما، أو الإجراءات اللازمة لنقل جثة الزوجة لدفنها في مسقط رأسها في مصر، حيث تم نقل الجثة للمشرحة استعدادًا لشحنها لمصر.

وأضاف أنه تم التواصل مع القنصلية المصرية من أجل إنهاء كل الإجراءات اللازمة لإعادة الجثمان إلى مصر، وبالفعل تم إنهاء إجراءات الشحن، ومن المحتمل أن يصل إلى مصر الثلاثاء القادم.

حادث تصادم تسبّب في مصرع الزوجة

وأشار إلى أن الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية، وقرروا التوجه لأداء العمرة معًا، وحال عودتهم من العمرة وقع الحادث، نتيجة اصطدام السيارة التي يستقلونها (ملاكي) بأخرى تريلا، فتوفيت الزوجة، وأصيب الأب وابنته ونقلت الطفلة إلى مستشفى الشميسي بالرياض، أما الزوج فهو حاليًا في مستشفى القويعية خارج الرياض.