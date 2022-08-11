رئيس «الاستشاري للتعدين»: هناك أمل في زيادة الصناعات التكنولوجية بمصر

قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن أرض مصر بها خامات كثيرة سيجرى تصديرها، منها الرمال البيضاء، موضحا أن إضافة قيمة مضافة على الرمال البيضاء يحتاج معرفة احتياجات السوق في الوقت الحالي؛ إذ أن التركيز حاليا على عمل الرقائق الإلكترونية وطريقة دخولها في الصناعات المتقدمة في ظل اتجاه العالم لزيادة الإنتاج.

ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية بنسبة كبيرة

وأشار «بخيت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، مساء أمس الأربعاء، إلى أن الصين أكبر متسورد ومستهلك للرقائق، وتنتج 16% فقط منها، وستعمل على توفير 60% من احتياجاتها في 2025.

وأوضح رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، أن هناك زيادة في أسعار الرقائق، خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن مصر تمتلك احتياطات كبيرة من الرمال البيضاء، منتشرة في الزعفرانة وجنوب سيناء ووادي قنا، ويوجد إنتاج من المنطقتين الأولتين، موضحا أن الصحراء البيضاء بها حجر جير وليس رمال بيضاء، وتضم أشكالا ليشاهدها السياح ولا تدخل في إنتاج الرقائق الإلكترونية.

رغبة مصر في زيادة التصدير التكنولوجي

وشدد الدكتور حسن بخيت، إلى أن الصناعات التكنولوجية هناك أمل في زيادتها بمصر، خلال الفترة المقبلة، من أجل تصدير أكبر قدر منها، في ظل رغبة الدولة المصرية في الوصول إلى 100 مليار دولار، وتقديم حوافز متعددة لدعم الصناعات المختلفة الحديثة.