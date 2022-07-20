فولفو: توقعات بتراجع مبيعات السيارات بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

أعلنت شركة فولفو للسيارات، عن تراجع محتمل في مبيعات التجزئة هذا العام بعد أن سجلت أرباحا أعلى في الربع الثاني من العام الجاري.

وأدت مشكلات الإمداد، والنقص العالمي في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، إلى تقليص الإنتاج ومبيعات التجزئة في الآونة الأخيرة، لكن فولفو قالت إنها تشهد «تحسنًا ملحوظًا» في استقرار سلسلة التوريد الخاصة بها.

مبيعات أقل في 2022

وقالت شركة صناعة السيارات، التي تتخذ من السويد مقراً لها اليوم الأربعاء، في بيان، إنها تتوقع أن تكون مبيعات التجزئة للعام بأكمله أقل أو على قدم المساواة مع عام 2021، بينما ستزيد أحجام البيع بالجملة.

وقالت الشركة: «بسبب الفاصل الزمني بين الإنتاج وتسليم التجزئة، من غير المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى زيادة في مبيعات التجزئة خلال السنة التقويمية».

ارتفاع الأرباح التشغيلية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو جيم روان إن الشركة ستراقب ثقة المستهلك، لأسباب ليس أقلها ارتفاع التضخم، وأن الطلب الآن قوي للغاية.

وارتفعت أرباح فولفو التشغيلية الفصلية إلى 10.8 مليار كرونة سويدية بما يعادل 1.06 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار في العام الماضي حيث أعطت الآثار المحاسبية من إدراج شركة بوليستار للسيارات عالية الأداء دفعة قوية.

العديد من العقبات

وبلغت أرباح التشغيل للأعمال الأساسية في شركة سيارات فولفو، المملوكة لشركة جيلي القابضة الصينية، 4.6 مليار في الربع الثاني.

وقال بنك الاستثمار جيه بي مورجان في مذكرة: «أبلغت فولفو عن مجموعة قوية من نتائج الربع الثاني في ضوء العديد من العقبات بما في ذلك قيود أشباه الموصلات وتأثير عمليات الإغلاق الصينية عند الطلب».