زراعة العنب الـ«فليم» الجبلي بالبرلس.. كنوز سوداء في الرمال وثروة مضمونة

يتميز المزارعون في شمال محافظة كفر الشيخ بزراعة الفواكه، خاصة الجبلية منها، نظرا لوجود تلال رملية في أغلب أراضي مركزي بلطيم والبرلس.

العمل الشاق في زراعات محاصيل الخضروات والفاكهة يجعلهم في مقدمة مزارعي أشجار العنب الجبلي أو ما يطلق علية العنب «الفليم»، وهي الزراعة المهمة لهم اقتصاديا، وأحد أهم الزراعات الجبلية الناجحة، وورثوها الأجداد منذ قديم الزمان.

جني الكنز الاسود

ويقول راضي محمود، مزارع من أبناء البرلس، 62 عاما، إن زراعة أشجار العنب الأسود «الفليم» تزرع في أماكن جافة أعلى قمم التلال الرملية المنتشرة بالبرلس، وبلطيم، وهي من الزراعات قصيرة القامة، ولها عائد مالي كبير على المزارعين ليصل سعر كيلو العنب الواحد لـ25 جنيها أو يزيد حسب الناتج من موسم الحصاد.

ويكمل أن مزارعي البرلس لديهم خبرات كبيرة في زراعة العنب الجبلي ورعايته، وتعتبر تلك الزراعات صحراوية ولا يحبب زراعتها في الأراضي الطينية، مؤكدا أنه يتم زراعته في رمال فوق الأسطح نظرا للجذور السطحية لتلك الأشجار.

ويشاركه في الرأي شادي محمد، مزارع من قرى الساحل ببلطيم، أن زراعة العنب الجبلي الأسود، كنز للشباب الذين يرغبون في بناء مستقبل مشرق دون تكلفة، فمشروع زراعي يبدأ بـ50 شجرة يجنون منه عشرات الآلاف سنويا، بسبب زراعتها دون عناء، وفي مساحة لا تتخطى 200 متر.

ندوات مهمة للمزارعين

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن زراعة أشجار العنب الجبلي بالبرلس إحدى الركائز الأساسية للمزارعين بتلك المناطق، ويتميزون دون غيرهم في زراعتها.

وأوضح: «نقدم للمزارعين ندوات إرشادية لهم علي كيفية طرق الوقاية من الحشرات، وطرق الحفاظ علي النمو الخضري، علاوة علي طرق الري».