فن عجائب الأرض يجذب السائحين بمتحف الرمال بالغردقة «صور»

جذب متحف الرمال بمدينة الغردقة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات لمشاهدة فن عجائب الأرض، والذي يضم 60 تمثالًا صممت من الرمال باستخدام 13 ألف متر مكعب من الرمال، والتي ترمز إلى فن عجائب الأرض، إذ توافد السائحين تزامنًا مع بدء عرض الصوت والضوء لمشاهدة أبوالهول والأهرامات وكليوباترا وإيزيس ونفرتيتي وإخناتون و شخصيات الأساطير مثل الحصان المجنح، والشخصيات الرومانية مثل يوليوس قيصر، واليونانية مثل إسكندر الأكبر.

المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط

وكشف عمرو أبو جبل مدير متحف الرمال بالغردقة، أن المتحف هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويضم 60 تمثالًا مجسم وثلاثي الأبعاد صممت من الرمال، باستخدام 13 ألف متر مكعب من رمال متخصصة، تأتي من صعيد مصر، و5 آلاف متر مكعب من المياه، واشترك في ذلك 40 فنانًا من 13 دولة مختلفة.

وأضاف «أبوجبل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المتحف يرمز إلى فن عجائب الأرض والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال الصفراء والبيضاء، ويشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين الأجانب، وذلك من خلال الرحلات السياحية التي تنظمها شركات السياحة لمعالم والمناطق السياحية بالغردقة، حيث وضعت الشركات زيارة المتحف ضمن البرنامج الاساسي لزيارة معالم الغردقة.

متحف الرمال بالغردقة

َوأوضح «أبوجبل» أن المتحف يشهد عرض الصوت والضوء في الفترة المسائية حيث يتم تنظيم حفلات بحضور السائحين وممثلي شركات السياحة ويضم العرض فقرة الصوت والضوء وفقرات فنية و موسيقية وفلكور مصري ورقص شرقي وتخت عربي وشو واوربي، ويلقى ذلك قبول وإعجاب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية والذين يحرصو على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة

من أهم المزارات السياحية بالغردقة

ومن جانبه أشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين إلى أن متحف الرمال بمدينة الغردقة من أهم المزارات والمعالم السياحية في البرنامج اليومي لشركات السياحة، لافتا في حديثه للوطن أن المتحف ينقسم إلى قسم تاريخي وآخر يوناني، ويرمز إلى فن عجائب الأرض، ويضم 60 تمثالًا لأبوالهول والأهرامات وكليوباترا وإيزيس ونفرتيتي وإخناتون وإله المياه وزيروس، من شخصيات الأساطير مثل الحصان المجنح، والشخصيات الرومانية مثل يوليوس قيصر، واليونانية مثل إسكندر الأكبر، والكرتونية أمثال توم وجيري وسبونش بوب وسبيدر مان.