وزارة الصحة تكشف تفاصيل «اسكوتر الإسعاف»: يقدم دعمًا للبقاء على قيد الحياة

طمأن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المصريين بخصوص الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين «لانجيا»، مشيرًا إلى أن الإشكالية تكمن في نقل الأخبار المتعلقة بالانتشار الوبائي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على ضرورة نشر أخبار هذه الفيروسات عن طريق الجهات البحثية المختصة، مؤكدًا: «نحن في مصر على تواصل يومي مع ضابط الاتصال بمنظمة الصحة العالمية».

علاقة تأخر الإسعاف ومعدلات الوفاة

وتحدث «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» عن «إسعاف الاسكوتر»، مشيرًا إلى أن الدراسات توصلت إلى أهمية توقيت تقديم الرعاية الإسعافية في حالات الحوادث والطوارئ، مشيرًا إلى أن أي تأخير في تقديم الرعاية الإسعافية قبل النقل للمستشفى يؤثر على معدلات الوفاة، أو الإصابة بعاهات مستديمة.

توجيهات بتحرك سريع للإسعاف في الأماكن المزدحمة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجه بأن يكون هناك تحرك سريع في الأماكن المزدحمة والطرق التي لا تتحمل سير سيارات الإسعاف بشكل سريع، لافتًا إلى أن «الاسكوتر» مجهز بشكل جيد، لتقديم دعم للبقاء على قيد الحياة، لحين وصول سيارة الإسعاف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن «اسكوتر الإسعاف» يحتوي على جهاز للصدمات الكهربية، منوها إلى أن الذي ينقصه عن سيارة الاسعاف هو وجود المونيتور وجهاز التنفس الصناعي، مؤكدًا أنهم أدخلوا 12 «اسكوتر» كمرحلة تجريبية، وبعد نجاح التجربة سيجرى التعاقد على شراء 100 منه.