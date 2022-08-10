«الصحة» تطلق 52 قافلة طبية بجميع محافظات الجمهورية خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، في الفترة من يوم 11 إلى 20 أغسطس الحالي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

قوافل طبية للمحافظات الحدودية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنّ القوافل تضم التخصصات الطبية كافة، من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبدالغفار، أنهّ سيتم إطلاق أولى القوافل غدا بمنطقتي خفرع 5 مركز صان الحجر محافظة الشرقية، وحدربة - مرسى حميرة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنّ عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

6 قوافل طبية جنوب سيناء

‏وتابع عبدالغفار،‏ أنّه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 12 و13 أغسطس بمناطق وادي الطرفة - وادي سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وأبو سعادة الكبرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، والناصرية حي جنوب العياط محافظة الجيزة، والجزائر مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، و49 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومحلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية.

وقال عبدالغفار، إنّه سيتم إطلاق 7 قافلة طبية أخرى يومي 13 و14 أغسطس بمناطق الكومي مركز طامية محافظة الفيوم، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، ونصر جمعة مركز سمسطا محافظة بني سويف، ومسارة مركز ديروط محافظة أسيوط، وكوم أشكيلو مركز جرجا محافظة سوهاج، والمستقبل مركز العبور محافظة القليوبية، والكفر الجديد محافظة كفرالشيخ.

ولفت عبدالغفار، إلى إطلاق 3 قوافل طبية، يومي 14 و15 من الشهر الجارى، بمناطق الشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والجزيرة محافظة أسوان، والدخيلة حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

8 قوافل طبية في المنيا

كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى، بمناطق الهمة مركز مطاي محافظة المنيا، ومركز شباب الجزيرة الخضراء مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، والـ600 مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ومركز طبي الحي السادس حي مدينة نصر غرب محافظة القاهرة، والقباحي الشرقي محافظة الأقصر، ومنشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وذلك في يومي 15 و16 من الشهر الحالي.

من جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 16 و17 أغسطس بمنطقتي ابني بيتك حي 06-أكتوبر محافظة الجيزة، وأسيوط الجديدة مركز الفتح محافظة أسيوط.

وتابعت الصادق، أنّه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية أخرى يومي 17 و18 أغسطس بمناطق الوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط، واسطال مركز سمالوط محافظة المنيا، والشبيكة مركز كوم امبو محافظة أسوان، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وعمارة مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، والمركز الحضري مركز ابو زنيمة محافظة جنوب سيناء، ووحدة الأمل مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر، والنويرة مركز اهناسيا محافظة بني سويف، ومركز شباب الخواطرة حي الجناين محافظة السويس، وميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية، وشنرة البحرية مركز السنطة محافظة الغربية، والحلازين محافظة مطروح، وعزبة البوصة مركز نجع حمادى محافظة قنا، والجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج.

ولفتت «الصادق» إلى أنّه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 18 و19 أغسطس، بمركز صحة 54 بالعاشر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل بمناطق الانبوطين مركز السنطة محافظة الغربية، ووادي مدخل ابو جعدة مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء، ووردان حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك في يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

واختتمت «الصادق» أنّه سيتم إطلاق 6 قافلة طبية يومي 20 و21 أغسطس بمناطق برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، وعزبة كرم مركز أشمون محافظة المنوفية، واسكندرية التحرير محافظة أسيوط، وبيت خلاف مركز جرجا محافظة سوهاج، وكفر رجب مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والحسنية مركز اطسا محافظة الفيوم.