«الصحة» توضح سبب الإصابة بفيروس كورونا مرتين.. وتوجه رسالة للمواطنين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن شحنات لقاحات كورونا مستمرة في التدفق لمصر ولا يوجد أي نقص في أي نوع من أنواع اللقاحات، مضيفا أن هناك انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

أضاف «حسني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب الحذر بشكل كبير خاصة وأن المناعة المجتمعية غير دائمة بشكل نهائي وعلى المواطنين ضرورة الحصول على لقاحات كورونا من بينها الجرعة التنشيطية.

أعراض متحور كورونا الجديد

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك توقعات بالتحورات التي تحدث لكورونا من وقت لآخر حيث تكون شديدة أو خفيفة، مشيرا إلى أنه حتى الآن تشبه أعراض الإصابة بالفيروس نزلات البرد، ولا تتجاوز مدة العزل المنزلي الـ5 أيام.

وعن إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا مرتين في فترة قصيرة، أوضح الدكتور حسام حسني، أن الأولى لا تعني الحماية المطلقة من المرض، ويمكن تكرار الإصابة مرات عديدة بسبب قلة المناعة، واللقاحات دورها تخفيف شدة الأعراض وليس الوقاية التامة من الفيروس.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وطالب «حسني»، من المواطنين الذهاب إلى مراكز تلقي لقاحات كورونا والحصول على اللقاح وعدم الخوف أو القلق بشأن أي نوع من أنواع اللقاحات، لافتا إلى أن فيروس كورونا يحاول التعايش قدر الإمكان والتحورات دليل على ذلك، ومع قدوم موسم الإنفلونزا الموسمية، دعا المواطنين بالحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الإصابة بها خاصة مع انتشار فيروس كورونا.