عمرو عبدالعزيز يوجه رسالة إلى فاروق فلوكس: «ربنا يديك الصحة والعمر»

وجه الفنان عمرو عبدالعزيز، رسالة إلى الفنان فاروق فلوكس، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، حيث أنه أجرى عملية جراحية في المرارة.

رسالة عمرو عبدالعزيز إلى فاروق فلوكس

ونشر الفنان عمرو عبدالعزيز صورة تجمعه بالفنان فاروق فلوكس عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا، «حبيبي الفنان الكبير فاروق فلوكس ألف حمد الله على السلامة يا فوكس وربنا يديك الصحة والعمر».

وأضاف، «ياريت كلنا ندعيله ربنا يتم شفاه على خير».

موعد خروج فاروق فلوكس من المستشفى

من المقرر خروج الفنان فاروق فلوكس من المستشفى خلال اليومين المقبلين، وذلك بعدما خضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء الماضية، وفي أول تعليق لـ أحمد فلوكس ابن الفنان فاروق فلوكس فقد نشر صورة لوالده من داخل المستشفى عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «الحمدلله، حمدلله على سلامتك يا فوكس».

«لم أستطع الاحتفال بعيد ميلاد ابني حتى يخرج ابني الأكبر على خير ربنا يخليك ليا»، بهذه الكلمات تحدث الفنان أحمد فلوكس عن والده الفنان فاروق فلوكس، بعدما أجرى عملية جراحية أمس، بعد شكوته من المرارة.

وقد أعلنت يسر فلوكس على صفحتها قائلة: «عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي من فضلكوا تدعوله يقوم بالسلامة، ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا».

آخر ظهور لـ فاروق فلوكس

وغاب الفنان فاروق فلوكس عن الأنظار فترة طويلة، وكُرم فاروق فلوكس، العام الماضي، في المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، وارتدى وقتها بدلة بيضاء اللون، للتعبير عن سعادته بهذا التكريم، وأنه أشبه بالعريس في حفل زفافه، ويعتبر ذلك الظهور الأخير لفاروق فلوكس.