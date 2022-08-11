إسبانيا تستخدم القطارات لنقل القمح من أوكرانيا بدلا من السفن لأول مرة

تستعد إسبانيا لإطلاق مشروع تجريبي لاستيراد الحبوب من أوكرانيا باستخدام السكك الحديدية، وذلك لبيان مدى إمكانية استخدام القطارات لنقل الحبوب حال إغلاق الطرق البحرية حتى لا تحدث مشاكل بسبب عدم تصدير الحبوب الأوكرانية.

سيقطع مسافة قدرها 2400 كيلومتر

ونقلت «روسيا اليوم» تفاصيل المشروع الذي أعلنته وزارة النقل الإسبانية لافتة إلى أن القطار غادر مدينة مدريد الإسبانية متوجهًا إلى بلدة خيلم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية، مشيرة إلى أن قطار رينف للشحن والذي سيتولي نقل الحبوب الأوكرانية يتكون من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا وسيقطع مسافة قدرها 2400 كيلومتر إلى خيلم حيث ستجمع 600 طن من الحبوب وتعود إلى برشلونة مطلع سبتمبر.

مشروع تجريبي لإثبات الجدوى الفنية

وأكدت وزارة النقل الإسبانية أن مشروع نقل الحبوب الأوكرانية بالقطار مشروع تجريبي لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لنقل الحبوب عبر شبكة السكك الحديد التي تعبر أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة، مشددة على أن المشروع الجديد سيساعد في معرفة مدى قدرة النقل البري على دعم الطرق البحرية لنقل البضائع.

وتسبب إغلاق الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا في أزمة كبيرة في أسواق الحبوب حيث تعتمد دول عديدة على القمح الأوكراني في الوقت الذي تعتبر فيه أوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم.