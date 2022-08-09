دوي انفجارات في مدينة «ميليتوبول» جنوبي وسط أوكرانيا

دوت انفجارات قوية فى مدينة «ميليتوبول» بـ«زاباروجيا» جنوبي وسط أوكرانيا، وأشار عمدة المدينة، إيفان فيدوروف، على «تليجرام»، إلى سماع حوالي 10 انفجارات في الجزء الغربي من «ميليتوبول»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي كولين كاهل، إن تقديراته تشير إلى أن ما يصل إلى 80 ألف روسي قتلوا أو أصيبوا في أوكرانيا منذ بدأت الحرب في 24 فبراير الماضي، مرجحا أن تكون حصيلة القتلى الروس 70 أو 80 ألفا خلال أقل من 6 أشهر.

وأقر كاهل، للصحفيين، بأن «كييف» تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح، مشيرا إلى خسارة القوات الروسية ما بين 3000 إلى 4000 مدرعة، كما لفت المسؤول العسكري الامريكي، إلى احتمال معاناة موسكو من نقص في الصواريخ الموجهة بدقة بيبنها «كروز».

تحذير أوكراني من كارثة نووية بعد قصف محطة «زابوريجيا» النووية

من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من كارثة نووية بعد القصف الذي تعرضت له محطة «زابوريجيا» النووية الأوكرانية جنوبي البلاد، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الاثنين، دعت «واشنطن»، «موسكو»، إلى وقف كل نشاط عسكري داخل المحطات النووية الأوكرانية وحولها، منها «محطة زابوريجيا»، وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيار، في مؤتمر صحفي على متن طائرة الرئاسة، أن القتال حول محطة نووية أمر خطير.