روسيا تعلن تدمير مستوع يضم صواريخ هيمارس الأمريكية في وسط أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تدمير مستودع يضم صواريخ هيمارس الأمريكية، في أومان وسط أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

بداية الحرب على أوكرانيا

وبدأت العملية العسكرية الخاصة، التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي، مع دخول القوات الروسية للبلاد عبر بيلاروسيا شمالا، وروسيا شرقا.

هجوم بري واسع النطاق على أوكرانيا

وشن الجيش الروسي، منذ ذلك الحين، هجومًا بريًا واسع النطاق في منطقة دونباس المتنازع عليها بشرق أوكرانيا، واستولى على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، وأمن ممرًا ساحليًا إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو.