جامعة الأزهر تنفي ما أثير بشأن إلغاء إلزام الطلاب بمحو أمية شخص 

نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء الطلاب من قرار محو الأمية لشخص كل عام.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأكد على ضرورة التزام الجامعة بقرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف بهذا الشأن، والذي يعد أحد متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

كما أوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن الفئات المستثناة من هذا القرار هم طلاب الكليات العملية وأقسام «الكيمياء والطبيعة والفيزياء والرياضيات والعلوم والعلوم البيولوجية والجولوجية»، و«التربية الفنية ومكتبات وتكنولوجيا التعليم والإعلام والتربية الرياضية» بالكليات النظرية.