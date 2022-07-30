جامعة الأزهر تنفي صحة المؤشرات المتداولة لتنسيق القبول بالكليات

نفى الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، صحة ما يجري تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، بشأن مؤشرات القبول والحدود الدنيا لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2022-2023م.

اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في بيان، أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، جرى اعتمادها أمس الأول، مشيرا إلى أن هناك الآلاف من الطلاب والطالبات ما زال عندهم دور ثان، ومن ثم من المبكر الآن أن تكون هناك مؤشرات أولية للقبول بكليات الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم في ضوء تعليمات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بضرورة الانتظار لحين ظهور نتيجة الدور الثاني.

الأزهر يحذر الطلاب من شائعات التنسيق

ونصح «الشربيني»، الطلاب والطالبات في جميع محافظات الجمهورية، بعدم التجاوب مع الشائعات، وحذرهم من الانسياق خلفها؛ فهي تسعي لتضليلهم، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بنشر الأخبار المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر عبر صفحة المركز الإعلامي لديها.