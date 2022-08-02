أبرز معاهد جامعة الأزهر ونسب القبول بها في تنسيق العام الماضي

بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية قبل عدة أيام، بدأ الحديث عن تنسيق الجامعات للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

وضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، تستعرض «الوطن»، أبرز المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، فضلا عن نشر مجموع القبول بها خلال تنسيق العام الماضي.

المعاهد المتاحة للناجحين في الثانوية الأزهرية

وجاءت معاهد جامعة الأزهر المتاحة ونسب القبول بها خلال تنسيق العام الماضي كما يلي:

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة، بنسبة 88.92%.

- المعهد الفني للتمريض بمستشفى كلية طب البنات بأسيوط - مجموع قبول العام الماضي بنسبة 87.38%.

- المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة - مجموع قبول العام الماضي بنسبة 87.54%.

- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، 550 درجة، بنسبة 84.62%.

- معهد معاوني القضاء، بكليات الدراسات الإسلامية والعربية، بنسبة 74.92%، ونفس المعهد بجامعة بنات المنصورة بنسبة 50%.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بالقاهرة بنسبة 50%.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الاشراف بنسبة 72%.

-معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بجامعة أسيوط، بنسبة 50%.

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة بنسبة 84.62%.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة بنسبة 80%.

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط بنسبة 78.31%.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسبوط بنسبة 76.31%.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بنسبة 59.23%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة بنسبة 50%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين طنطا بنسبة 50%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين دمنهور بنسبة 50%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بنسبة 50%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط بنسبة 50%.